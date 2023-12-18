Шесть детей пострадали при столкновении автобуса с КамАЗом под Уфой

МЧС РФ сообщил, что шестеро детей и водитель автобуса доставлены в больницы.

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В Уфимском районе произошло ДТП с участием школьного автобуса и КамАЗа. Об этом сообщает МЧС по региону.

Согласно предварительной информации, в салоне автобуса находились 33 человека, среди которых 26 - дети. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС РФ и муниципальной пожарной охраны.

Сообщается, что шестеро детей и водитель автобуса доставлены в больницы. Количество пострадавших уточняется, отметили в ведомстве.

Причину дорожно-транспортного происшествия на данный момент устанавливают сотрудники ГИБДД.