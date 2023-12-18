Боевики ВСУ за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР

Всего противник выпустил по территории ДНР 129 боеприпасов.

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За минувшие сутки территория ДНР подверглась обстрелу со стороны ВСУ 36 раз. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.

«За истекшие сутки представительством зафиксировано 36 фактов ведения огня со стороны ВФУ - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что противник выпустил 129 различных боеприпасов - из артиллерии калибром 155 мм, включая снаряды с кассетной боевой частью, и 152 мм. В результате один мужчина получил ранение, повреждены пять жилых домостроений и один объект гражданской инфраструктуры.

Под огнем противника оказались Горловка, Ясиноватский район и Донецк. За субботу противник обстрелял ДНР 30 раз.