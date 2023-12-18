В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Боевики ВСУ за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР

Алина Луговая
01:22 18.12.2023
Всего противник выпустил по территории ДНР 129 боеприпасов.
Боевики ВСУ за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР
© Фото: РИА Новости
Читайте нас на:

За минувшие сутки территория ДНР подверглась обстрелу со стороны ВСУ 36 раз. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.

«За истекшие сутки представительством зафиксировано 36 фактов ведения огня со стороны ВФУ - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что противник выпустил 129 различных боеприпасов  - из артиллерии калибром 155 мм, включая снаряды с кассетной боевой частью, и 152 мм. В результате один мужчина получил ранение, повреждены пять жилых домостроений и один объект гражданской инфраструктуры.

Под огнем противника оказались Горловка, Ясиноватский район и Донецк. За субботу противник обстрелял ДНР 30 раз.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.