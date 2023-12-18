Рейс в Ереван благополучно вернулся в Шереметьево после отказа стойки шасси
У воздушного судна, выполняющего рейс Москва - Ереван, сработал датчик отказа стойки шасси.
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Самолет авиакомпании «Аэрофлот», который выполнял рейс из Москвы в Ереван, вернулся в аэропорт вылета после срабатывания датчика отказа стойки шасси.
«Самолет, выполнявший рейс Москва - Ереван, вернулся в Шереметьево по причине срабатывания датчика отказа стойки шасси», - цитирует ТАСС собеседника агентства.
Немногим ранее Telegram-канал «112» сообщил, что Boing «Аэрофлота» готовится к аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. Отмечалось, что причиной аварийной посадки является отказ передней стойки шасси.