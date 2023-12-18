В Курске открыли мемориал военным химикам, участвующим в спецоперации

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В Курске открыли мемориал героям-химикам, участвующим в военной операции по защите Донбасса, сообщает Министерство обороны РФ.

Памятник, символизирующий отвагу, мужество и профессионализм бойцов, установили на территории отдельной гвардейской бригады радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа.

В Минобороны отмечают эффективность действий подразделений войск РХБЗ на переднем крае. Уточняется, что военнослужащие подходят к украинским позициям на расстояние до сотни метров и огнем из РПО «Шмель» уничтожают живую силу и вражескую технику.

Также в ведомстве рассказали об ужасающем воздействии ТОС-1А «Солнцепек» на украинских боевиков. «Солнцепек» работает по большим площадям, эффективно уничтожая все живое и не давая возможности укрыться ни в окопах, ни в блиндажах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.