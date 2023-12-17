Командир подлодки ТОФ Чванов рассказал о мыслях экипажа в момент начала СВО

В момент начала проведения специальной военной операции подводники осознали свою значимость и были готовы к высочайшей ответственности.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Экипаж подлодки «Александр Невский» узнал о начале специальной военной операции во время боевого дежурства. Подводники в этот момент осознали, что в любой момент им может поступить приказ нанести удар и они были готовы это сделать. Об этом в эфире программы «Военная приемка» рассказал командир атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Александр Невский» Александр Чванов.

«Мы как раз находились в боевом дежурстве на тот момент. Экипаж это воспринял не то, что всерьез, а, наверное, собрались. Даже уже пропала та улыбка на лице, все понимали, что от них также зависит в любой момент готовность к выполнению нашей задачи по предназначению», - сказал командир подлодки.

Также Александр Чванов отметил, что страха не было, наоборот, пришло осознание, что это тот самый момент, когда от подводников зависит безопасность России.

«Страшно не было. Наоборот, ты понимаешь ту меру ответственности, которая легла на наши плечи. Наоборот, это, наверное, тот момент истины, когда ты понимаешь, что от тебя зависит национальная безопасность нашего государства», - объяснил Чванов.

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