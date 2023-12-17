В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Командир подлодки ТОФ Чванов рассказал о мыслях экипажа в момент начала СВО

Владимир Расходчиков
12:19 17.12.2023
В момент начала проведения специальной военной операции подводники осознали свою значимость и были готовы к высочайшей ответственности.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Экипаж подлодки «Александр Невский» узнал о начале специальной военной операции во время боевого дежурства. Подводники в этот момент осознали, что в любой момент им может поступить приказ нанести удар и они были готовы это сделать. Об этом в эфире программы «Военная приемка» рассказал командир атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Александр Невский» Александр Чванов.

«Мы как раз находились в боевом дежурстве на тот момент. Экипаж это воспринял не то, что всерьез, а, наверное, собрались. Даже уже пропала та улыбка на лице, все понимали, что от них также зависит в любой момент готовность к выполнению нашей задачи по предназначению», - сказал командир подлодки.

Также Александр Чванов отметил, что страха не было, наоборот, пришло осознание, что это тот самый момент, когда от подводников зависит безопасность России.

«Страшно не было. Наоборот, ты понимаешь ту меру ответственности, которая легла на наши плечи. Наоборот, это, наверное, тот момент истины, когда ты понимаешь, что от тебя зависит национальная безопасность нашего государства», - объяснил Чванов.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Подводные стратеги Тихоокеанского флота» на сайте. Вы узнаете, что делали под водой стратегические подлодки в день начала СВО, и как они несут службу сейчас. А также увидите, как устроено знаменитое «Осиное гнездо» - так в НАТО называют базу подводных лодок на Камчатке, расположенную ближе других подобных к территории США.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:42 В стране и мире
В Николаеве собиравших деньги для ВСУ не пустили в бомбоубежище
11:04 В стране и мире
Таможня ФРГ может конфисковать рождественские посылки из России
10:26 В стране и мире
Комиссия по расследованию смоленской катастрофы отказалась распускаться
10:02 В стране и мире
В СБУ рассказали о нехватке средств против планирующих российских бомб
13:28 В стране и мире
Завершился 20-летний спор Украины с Румынией по каналу на Дунае
Популярное
Путин признался, что в нулевых был наивным человеком
Видео
Зюганов предложил «выпороть» тех, кто дал Путину выйти на мороз без шапки
Ученые нашли под «Ночным дозором» Рембрандта слой свинца
Видео
Володин заявил, что у людей все должно быть нормально с яйцами
Видео
Путин поговорил со своим «двойником» и заявил, что он у него первый
Видео
SHAMAN выступил в Совфеде и преклонил колено перед Матвиенко
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.