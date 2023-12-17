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Ученые разработали новый способ изучения дна арктического моря

Ирина Егорова
09:19 17.12.2023
По словам специалистов, информация о состоянии вечной мерзлоты в Арктике важна для отслеживания изменений климата.
Ученые разработали новый способ изучения дна арктического моря
© Фото: Steven J. Kazlowski, Steve Kazlowski, DanitaDelimont, Global Look Press
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Американские исследователи из Национальной лаборатории Сандиа (SNL) превратили лежащий на дне у берегов Аляски оптоволоконный кабель в сенсор для изучения состояния вечной мерзлоты и структуры арктического дна. Отчет опубликован на официальном сайте SNL. 

Кабель проложен у мыса Оликток на северном склоне Аляски на расстоянии до 20 миль от берега. Используя новую технику, стало возможным обнаружить области морского дна, где звук распространяется быстрее, чем на остальной части морского дна - значит там больший пласт снега.

Ученые также использовали кабель для определения температуры и мониторинга ее изменений в зависимости от сезона. Это стало возможным за счет отслеживания импульса проходящего по проводу света с помощью датчиков и на основе длины его волн. А влияние акустических волн на кабель позволили оценить структуру арктического дна.

«Одним из нововведений этого проекта стало то, что теперь мы можем использовать одно волокно для получения акустических и температурных данных. Мы разработали новую систему для удаленного сбора обоих типов данных, используя одну нить оптоволокна. И мы получаем некоторые интересные результаты», - отметил руководитель проекта Кристиан Станчу.

С помощью полученных данных, ученые построили геофизическую модель, учитывающую жидкости и газы в подводных недрах. Согласно расчетам была создана карта распределения вечной мерзлоты в Арктике. Данная информация важна для отслеживания изменений климата.

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