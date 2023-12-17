В Россотрудничестве заявили о намерении расширить присутствие в Африке

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Россотрудничество намерено расшить присутствие в Африке. Об этом заявил заместитель главы ведомства Павел Шевцов. По его словам, рассматривается возможность открытия негосударственных Русских домов в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее.

«Мы понимаем, что быстро наши центры не могут там возникнуть, поэтому сейчас мы с этими странами будем двигаться в направлении открытия негосударственных Русских домов», - подчеркнул Павел Шевцов в беседе с РИА Новости.

Кроме того, по его словам, Россотрудничество начало на уровне межправительственных консультаций прорабатывать вопрос об открытии своего официального центра в ЮАР.

Павел Шевцов подчеркнул, что процесс открытия представительств не быстрый, так как формирование межправсоглашений «занимает какое-то» время.