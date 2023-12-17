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Умер участник первой советской экспедиции на Эверест Эдуард Мысловский

Владимир Рубанов
03:16 17.12.2023
За это восхождение в 1982 году он получил звание заслуженного мастера спорта и орден Ленина.
Умер участник первой советской экспедиции на Эверест Эдуард Мысловский
© Фото: Федерация альпинизма России
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Умер заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер по альпинизму СССР Эдуард Мысловский, сообщила Федерация альпинизма России. Ему было 86 лет.

В 1982 году Мысловский входил в первую советскую гималайскую экспедицию, которая поднялась на Эверест. За это восхождение он получил звание заслуженного мастера спорта и орден Ленина.

В 1989 году руководил второй советской гималайской экспедицией на Канченджангу, сам поднялся до высоты 8 300 метров. Экспедиция была успешной. Альпинисты покорили все четыре вершины массива.

Кроме того, советские спортсмены двумя группами совершили траверс (последовательное прохождение вершин без спуска в долины) всех вершин в двух противоположных направлениях на высотах больше чем 8 200 метров над уровнем моря. Мысловский был награжден орденом Трудового Красного Знамени и получил звание заслуженного тренера СССР.

Мысловский скончался 15 декабря. Причины его смерти не сообщаются. Похороны состоятся 18 декабря в 10:00 в большом зале Николо-Архангельского крематория.

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