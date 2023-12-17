NYT: фирмы, ушедшие из России после февраля 2022 года, потеряли более $100 млрд

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Зарубежные компании, которые оставили российский рынок с 24 февраля 2022 года, понесли убытки в размере более 100 миллиардов долларов. Об этом сообщили в New York Times со ссылкой на финансовые отчеты.

«Путин превратил ожидаемое бедствие в схему обогащения. Согласно анализу финансовых отчетов, западные компании, объявившие об уходе, заявили о потерях на сумму более 103 миллиардов долларов. Путин выжал из компаний как можно большую часть этого богатства, диктуя условия их ухода», - говорится в публикации.

Уточняется, что на Западе были уверены, что подобные меры смогут «задушить российскую экономику» и «подорвать военную мощь» страны. Однако президент России Владимир Путин смог преобразовать уход западных фирм из России в «удачу для самого государства».

В результате многие отрасли промышленности сейчас находятся в руках российских игроков. При этом в публикации подчеркнули, что многие иностранные компании продолжают оставаться в России, поскольку не хотят терять многомиллиардные средства, которые уже были вложены в предприятия в стране.