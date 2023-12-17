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С Земли на Луну: как прошел месяц эксперимента по имитации космического полета

Алексей Самолетов
18:41 17.12.2023
Участникам эксперимента предстоит провести 365 дней в полной изоляции от окружающего мира.
С Земли на Луну: как прошел месяц эксперимента по имитации космического полета
© Фото: imbp_ru, VK
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В Москве уже месяц идет уникальный эксперимент по имитации длительного полета к Луне и высадке на ее поверхность. Все проходит в Наземном экспериментальном комплексе Института медико-биологических проблем Российской Академии Наук. В специальном модуле - бочке находятся шестеро смелых: четверо женщин и двое мужчин. Все они рискнули уйти в годовой отрыв от Земли.

В полной изоляции они проведут 365 дней, выполнят медицинские и биологические эксперименты. Ученые должны выяснить, как реагирует человеческий организм на такую изоляцию и на длительное пребывание в ограниченной искусственной среде обитания.

«Сам по себе человек, который избирает этот путь, это в большинстве случаев с достаточно развитыми, волевыми, лидерскими качествами. И существует действительно значительная проблема, что мы получаем в одном пространстве кучу лидеров и, как раз-таки - отработать тонкие моменты их взаимодействия. Вот это большая проблема», - рассказал научный сотрудник ИМБП, врач авиационно-космической медицины, главный врач эксперимента «СИРИУС-2023» Арслан Ниязов.

На этой неделе экипаж «Сириуса-23», так называется эксперимент, отработал встречу на лунной орбите грузового корабля. Как если бы на Луну к Новому году доставили подарки с Земли.

Экипаж на Луне будет строить базу, перевозить грузы на лунных роверах и добывать грунт. Но это все будет позже, сегодня всего лишь 33 сутки земного полета лунной миссии.

Подробности лунной миссии смотрите в сюжете Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».

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