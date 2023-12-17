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В Калужской области 7-летнего ребенка насмерть завалило снегом с крыши

Анна Назайкина
18:30 17.12.2023
Скорая не смогла спасти ребенка, он получил травмы, не совместимые с жизнью.
В Калужской области 7-летнего ребенка насмерть завалило снегом с крыши
© Фото: Shapsha_VV, Telegram
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В городе Кондрово Калужской области 7-летний ребенок погиб после того, как на него упал снег с крыши. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

«С крыши частного одноэтажного дома в Кондрово сошел снег и завалил ребенка, который жил в этом доме и гулял во дворе», - написал он в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, врачи приехали на место спустя 14 минут, однако ребенок получил настолько сильные травмы, что не смог выжить.

Прокуратура Калужской области сообщает, что прокурор Дзержинского района отправился на место трагедии.

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