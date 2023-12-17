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Врач Литвиненко предупредил, что «ватрушки» могут привести к инвалидности

Анна Назайкина
17:42 17.12.2023
Важно соблюдать правила безопасности и выбирать горку, которая предназначена для этого.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
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Травматолог-ортопед Андрей Литвиненко в беседе со «Звездой» предупредил об опасности неосторожного катания на надувных «ватрушках».

Врач рассказал, что каждый год сталкивается с травмами, полученными от тюбинга. Травматизм зависит от того, насколько крутая горка была и насколько быстро едет человек.

«Самое опасное - это различные трамплины, где человека подбрасывает, он падает, может даже получить перелом позвонков. Были такие случаи - перелом шейных позвонков, и поясницы, и грудных. Это очень тяжелые травмы, иногда приводящие даже к инвалидизации пациента», - сказал он.

По словам Литвиненко, это не значит, что нужно отказаться от этого зимнего развлечения. Важно соблюдать правила безопасности и выбирать горку, которая предназначена для этого.

«В первую очередь нужно выбирать горку, соизмеримую своим силам. Контролировать спуск, контролировать скорость, с которой спускаться. Можно притормаживать руками», - сказал он.

Ранее спасатель, инструктор по оказанию первой помощи Максим Штыб подробно объяснил, как без травм кататься на «ватрушках».

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