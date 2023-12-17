Украинка отказалась играть с россиянкой в финале теннисного турнира во Франции

© Фото: NISHIKAWA, Tomoyuki, AFLO, Global Look Press

Украинская теннисистка Марта Костюк отказалась от участия в выставочном турнире во французском Бур-де-Пеаж, после выхода в финал россиянки Мирры Андреевой. На официальном сайте турнира сказано, что решение украинки связано с «геополитической ситуацией» в ее стране.

К слову, Костюк несколько дней назад согласилась заменить травмированную хорватку Донну Векич, которая изначально отобралась в финал состязаний.

Демарш украинки не повлиял на ход турнира. После того, как она снялась с соревнований, организаторы нашли нового соперника для Андреевой. Им стал француз Янис Газуани Дюран.