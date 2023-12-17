Путин обсудит ход СВО на коллегии Минобороны

Кроме того, российский лидер примет участие в заседании Совета законодателей, запустит несколько проектов и проведет встречу с Совбезом РФ.

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На следующей неделе Владимир Путин примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны России. На мероприятии пойдет речь о ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин».

События на Украине и вокруг нее также станут ключевой темой заседания Совета законодателей, его приурочат к 30-летию Совета Федераций. Кроме того, глава государства соберет Совет по стратегическому развитию, национальным проектам, а также запустит несколько транспортных объектов.

Среди прочих планов российского лидера - традиционная оперативка с Совбезом и встреча с победителями чемпионата по профмастерству.