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Словесная перепалка в метро закончилась ножевым ранением 30-летнего мужчины

Максим Крюков
14:07 17.12.2023
По данным прокуратуры Москвы, удар ножом нанес 41-летний ранее судимый мужчина.
© Видео: moscowproc, Telegram © Фото: moscowproc, Telegram
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В московском метрополитене словесная перепалка привела к конфликту, который закончился ударом ножом. По данным столичной прокуратуры, между тремя знакомыми мужчинами возникла личная неприязнь.

В ходе столкновения в вагоне метро 41-летний мужчина, который ранее имел судимость, достал из сумки нож и ударил им оппонента. В результате потасовки пострадал 30-летний мужчина, его госпитализировали в больницу

Отмечается, что нападавшего задержали, привлечение к уголовной ответственности по п. «з» ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) находится на контроле прокуратуры столичного метрополитена.

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