В стране и мире Группа из Ми-28Н, Ка-52 и Ми-8 ударила по опорникам на Купянском направлении Ударный вертолет Ми-28Н «Ночной охотник» выполнил пуски ракет по опорным пунктам и живой силе противника. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Ударная группа армейской авиации ВКС России выполнила боевой вылет и отработала по противнику на Купянском направлении, сообщает Минобороны России. В состав группы вошли ударный вертолет Ми-28Н «Ночной охотник», прикрывающий ударный Ка-52 и вертолет поисково-спасательного обеспечения Ми-8. Ударный вертолет Ми-28Н «Ночной охотник» выполнил пуски ракет по опорным пунктам и живой силе противника. Авиационный наводчик доложил, что цели успешно поражены. После этого все машины вернулись на аэродром вылета. Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика