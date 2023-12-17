Гладков сообщил о стрелковом бое с ВСУ на границе села в Белгородской области
Все профильные ведомства держат ситуацию на контроле, подчеркнул губернатор.
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В Белгородской области на границе села, по предварительной информации, идет стрелковой бой с противником, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что под обстрелом украинских боевиков находится населенный пункт Теребрено в Краснояружском районе.
«Все профильные ведомства держат ситуацию на контроле», - написал он.
В результате произошедшего были повреждены ЛЭП в нескольких населенных пунктах.
После согласования с Минобороны РФ, соответствующие службы начнут ликвидировать последствия, уточнил Гладков.