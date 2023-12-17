В стране и мире Гладков сообщил о стрелковом бое с ВСУ на границе села в Белгородской области Анна Назайкина Все профильные ведомства держат ситуацию на контроле, подчеркнул губернатор. © Фото: Валерий Мельников, РИА Новости Читайте нас на: В Белгородской области на границе села, по предварительной информации, идет стрелковой бой с противником, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он сообщил, что под обстрелом украинских боевиков находится населенный пункт Теребрено в Краснояружском районе. «Все профильные ведомства держат ситуацию на контроле», - написал он. В результате произошедшего были повреждены ЛЭП в нескольких населенных пунктах. После согласования с Минобороны РФ, соответствующие службы начнут ликвидировать последствия, уточнил Гладков. Экспертное мнение и аналитика