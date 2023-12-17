Командующий ТОФ Лиина рассказал о новых объектах на Камчатке

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

На территории Вилючинска на Камчатке, где расположена 25-я Краснознаменная дивизия подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ), идет активное строительство важнейших для функционирования базы объектов. Среди них системы обеспечения содержания и обслуживания атомных подлодок и инфраструктура на берегу для размещения экипажа. Об этом в эфире «Военной приемки» на телеканале «Звезда» рассказал Командующий ТОФ Виктор Лиина.

«Если мы говорим про Вилючинск, Камчатку - там по разным направлениям идет постоянное строительство. Первое, это, конечно же, системы обеспечения содержания и обслуживания атомных подводных лодок при стоянке у пирса. Второе - это инфраструктура для размещения экипажей, это строительство новой казармы, нового учебного центра. И, немаловажное значение, это социальная инфраструктура, которая включает в себя дома, где живут военнослужащие, члены семей, ледовый дворец, оздоровительный комплекс и так далее», - рассказал Лиина.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Подводные стратеги Тихоокеанского флота» на сайте. Вы узнаете, что делали под водой стратегические подлодки в день начала СВО, и как они несут службу сейчас. А также увидите, как устроено знаменитое «Осиное гнездо» - так в НАТО называют базу подводных лодок на Камчатке, расположенную ближе других подобных к территории США.