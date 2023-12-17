В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Командующий ТОФ Лиина рассказал о новых объектах на Камчатке

Владимир Расходчиков
18:56 17.12.2023
В Вилючинске продолжается улучшение жилищных условий для подводников и их семей.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

На территории Вилючинска на Камчатке, где расположена 25-я Краснознаменная дивизия подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ), идет активное строительство важнейших для функционирования базы объектов. Среди них системы обеспечения содержания и обслуживания атомных подлодок и инфраструктура на берегу для размещения экипажа. Об этом в эфире «Военной приемки» на телеканале «Звезда» рассказал Командующий ТОФ Виктор Лиина.

«Если мы говорим про Вилючинск, Камчатку - там по разным направлениям идет постоянное строительство. Первое, это, конечно же, системы обеспечения содержания и обслуживания атомных подводных лодок при стоянке у пирса. Второе - это инфраструктура для размещения экипажей, это строительство новой казармы, нового учебного центра. И, немаловажное значение, это социальная инфраструктура, которая включает в себя дома, где живут военнослужащие, члены семей, ледовый дворец, оздоровительный комплекс и так далее», - рассказал Лиина.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Подводные стратеги Тихоокеанского флота» на сайте. Вы узнаете, что делали под водой стратегические подлодки в день начала СВО, и как они несут службу сейчас. А также увидите, как устроено знаменитое «Осиное гнездо» - так в НАТО называют базу подводных лодок на Камчатке, расположенную ближе других подобных к территории США.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.