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Завершился 20-летний спор Украины с Румынией по каналу на Дунае

Ирина Егорова
13:28 17.12.2023
Румыния опасалась, что из-за строительства канала поднимается уровень воды в Дунае, что повлечет за собой серьезный ущерб экологии всего бассейна реки.
Завершился 20-летний спор Украины с Румынией по каналу на Дунае
© Фото: CristianChirita, CC BY-SA 3.0, Wikimedia
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Многолетний спор между Украиной и Румынией по строительству судоходного канала Дунай - Черное море разрешен. Об этом заявил украинский министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец в Facebook*.

Он уточнил, что соглашение было достигнуто в рамках девятого совещания сторон Конвенции об оценке воздействия трансграничных проектов на окружающую среду (Конвенция Эспо). Киев выразил свою приверженность евроинтеграционным обязательствам по этой конвенции.

Румыния опасалась, что из-за строительства канала поднимается уровень воды в Дунае, что повлечет за собой серьезный ущерб экологии всего бассейна реки. Еврокомиссия также выразила протест, отметив, что дельта Дуная находится под охраной ЮНЕСКО. В результате чего Украина приостановила работы по строительству канала.

Канал Дунай - Черное море связывает черноморские воды с судоходной частью русла Дуная. Решение о строительстве было принято в 1948 году. Строительство канала обошлось приблизительно в 2 млрд евро, однако по причине его мелководности (5-7 м) канал сегодня используется мало. Спор длится с 2004 года. Именно тогда Украина запустила движение по каналу в экспериментальном режиме. После проведения экспертиз, подтверждающих, что канал не наносит вреда природе, спор продолжился. Теперь Киев начал выдвигать встречные требования Румынии по поводу проектов Бухареста в дельте Дуная.

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Завершился 20-летний спор Украины с Румынией по каналу на Дунае
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