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В Николаеве собиравших деньги для ВСУ не пустили в бомбоубежище

Максим Крюков
12:42 17.12.2023
Находившиеся в здании горсовета охранники во время воздушной тревоги не открыли двери участникам акции в поддержку ВСУ.
В Николаеве собиравших деньги для ВСУ не пустили в бомбоубежище
© Фото: Mykola Miakshykov, Keystone Press Agency, Global Look Press
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В украинском Николаеве участников акции по сбору средств на нужды ВСУ не пустили в укрытие горсовета после того, как в городе была объявлена воздушная тревога. Об этом пишет «Украинская правда», ссылаясь на городскую полицию и местное издание.

Отмечается, что в пикете приняли участие более 30 человек. После инцидента правоохранительные органы начали расследование по статье Уголовного кодекса об оставлении граждан в опасности, согласно которой предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы.

«Во время обеспечения общественной безопасности полицейские обнаружили факт недопуска участников массовых мероприятий в укрытие во время объявления воздушной тревоги», - говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции Николаевской области в социальной сети Facebook* (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной).

В материале также говорится, что на здании городского совета висят таблички, свидетельствующие о том, что внутри есть укрытие, однако оно оказалось закрытым. Люди пытались достучаться до находящихся внутри охранников, однако те не открыли.

*Деятельность компании MetaPlatforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации

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