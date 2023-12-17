На западе Москвы автобус с пассажирами врезался в фонарный столб
На месте аварии работали правоохранители и медики, врачи осмотрели пассажиров.
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
На западе Москвы автобус с пассажирами врезался в фонарный столб, передает «360», ссылаясь на свой источник.
ДТП произошло на Веерной улице. Как утверждается, в результате произошедшего пострадали четыре человека.
На месте аварии работали сотрудники правоохранительных органов и медики, врачи осмотрели пассажиров.
Уточняется, что транспортное средство следовало в направлении Тропарево, в настоящий момент неизвестно, что послужило причиной столкновения.