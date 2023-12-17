В стране и мире На западе Москвы автобус с пассажирами врезался в фонарный столб Анна Назайкина На месте аварии работали правоохранители и медики, врачи осмотрели пассажиров. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Читайте нас на: На западе Москвы автобус с пассажирами врезался в фонарный столб, передает «360», ссылаясь на свой источник. ДТП произошло на Веерной улице. Как утверждается, в результате произошедшего пострадали четыре человека. На месте аварии работали сотрудники правоохранительных органов и медики, врачи осмотрели пассажиров. Уточняется, что транспортное средство следовало в направлении Тропарево, в настоящий момент неизвестно, что послужило причиной столкновения. Экспертное мнение и аналитика