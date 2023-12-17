Более 60 мигрантов утонули при крушении лодки у берегов Ливии

В числе погибших есть женщины и дети.

© Фото: IOM/Ismail Abdihakim Ismail

По меньшей мере 61 человек погиб в результате кораблекрушения у берегов Ливии. Такие данные приводит местное представительство Международной организации ООН по миграции. В числе погибших есть женщины и дети.

Организация цитирует выживших, которые сообщили, что лодка вышла из небольшого ливийского городка Зувара. Она перевернулась около прибрежного города Хомс. Всего на борту находилось около 86 человек.

Большинство пассажиров затонувшей лодки были гражданами Нигерии, Гамбии и других африканских стран, сообщило AFP. Пострадавшим оказывают помощь, 25 человек направлены в центр содержания в районе Триполи.