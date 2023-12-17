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Евменов назвал 25-ю дивизию подводных сил ТОФ последним аргументом РФ

Владимир Расходчиков
15:27 17.12.2023
Главком ВМФ РФ гордится своей службой на Камчатке и рассказал о достижениях 25-й дивизии подводных сил.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов поздравил 25-ю Краснознаменную дивизию подводных сил Тихоокеанского флота с 50-летием. Он  отметил, что ранее командовал ей и эта дивизия, по сути, дала ему путевку в жизнь. Об этом адмирал рассказал в эфире «Военной приемки» на телеканале «Звезда».

«Это то соединение, которое дало путевку в жизнь мне. И не только мне, а многим адмиралам, многим флотским руководителям. Я горжусь, что начинал свою службу в 25-й дивизии, командирское становление мое прошло в 25-й дивизии. Дивизия имеет на своем счету несколько сотен успешных ракетных стрельб баллистическими ракетами. Поэтому никто, кроме нас, мы - последний аргумент России», - сказал Евменов.

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