Евменов назвал 25-ю дивизию подводных сил ТОФ последним аргументом РФ

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Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов поздравил 25-ю Краснознаменную дивизию подводных сил Тихоокеанского флота с 50-летием. Он отметил, что ранее командовал ей и эта дивизия, по сути, дала ему путевку в жизнь. Об этом адмирал рассказал в эфире «Военной приемки» на телеканале «Звезда».

«Это то соединение, которое дало путевку в жизнь мне. И не только мне, а многим адмиралам, многим флотским руководителям. Я горжусь, что начинал свою службу в 25-й дивизии, командирское становление мое прошло в 25-й дивизии. Дивизия имеет на своем счету несколько сотен успешных ракетных стрельб баллистическими ракетами. Поэтому никто, кроме нас, мы - последний аргумент России», - сказал Евменов.

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