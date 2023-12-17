В стране и мире Палестино-израильский конфликт Глава центрального командования ВС США посетил Израиль Сергей Лебедев Майкл Курилла встретился с главой генерального штаба ЦАХАЛ. © Фото: Naaman Omar Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: В минувшую пятницу глава центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) Майкл Курилла посетил Израиль. Там он встретился с главой генерального штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенантом Герци Халеви. Высокопоставленные военные провели оценку ситуации с безопасностью, обсудили вопросы стратегии и гуманитарную помощь. Об этом сообщили в Армии обороны Израиля. «Начальник Генштаба представил обновленную ситуационную оценку», - подчеркнули в оборонном ведомстве. Отмечается, что это уже третий визит в Израиль главы CENTCOM. Экспертное мнение и аналитика