Глава центрального командования ВС США посетил Израиль
Майкл Курилла встретился с главой генерального штаба ЦАХАЛ.
© Фото: Naaman Omar Keystone Press Agency Globallookpress
В минувшую пятницу глава центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) Майкл Курилла посетил Израиль. Там он встретился с главой генерального штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенантом Герци Халеви.
Высокопоставленные военные провели оценку ситуации с безопасностью, обсудили вопросы стратегии и гуманитарную помощь. Об этом сообщили в Армии обороны Израиля.
«Начальник Генштаба представил обновленную ситуационную оценку», - подчеркнули в оборонном ведомстве.
Отмечается, что это уже третий визит в Израиль главы CENTCOM.