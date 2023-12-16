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«Чипированные» сыграли в футбол с врачами Московского спинального центра

Екатерина Радомская
08:47 16.12.2023
Врачи Московского спинального центра называют «чипированными» своих бывших пациентов, которым установили импланты.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Бразилец Нандо Сиприано, выступающий за сборную России по мини-футболу, ловко отбивает мяч коленом. А год назад было больно даже сидеть. Думал возвращаться на родину, чтобы лечь под нож хирурга: замучили боли в спине и ногах.

«Если честно, я боялся, когда я видел, что мне надо сделать операцию. Я много слышал про эту операцию. У меня друзья такие операции делали, и первый месяц я думал сделать в Бразилии операцию. Рядом семья, родители», - рассказал Нандо Сиприано.

Но врач сборной отговорил брать билет на самолет. Посоветовал обратиться к руководителю Московского спинального центра ГКБ №67 Дмитрию Дзукаеву. Тот с командой реабилитологов сделал ему операцию, поднял на ноги за полтора месяца, а позже пригласил играть с собой в футбол.

На футбольном поле - голкипер в черной форме, в Московском спинальном центре - в белом поло. Перевоплощается почти так же быстро, как и заставляет своих пациентов выздоравливать. Дзукаев одним из первых в Москве стал использовать при операциях на позвоночнике современные фиксирующие технологии, позволяющие больным восстановиться в максимально короткие сроки. Он также придумал фиксировать совершенно обычный имплант оригинальным способом.

«Когда мы нервные структуры освобождаем из плена, в который они попадают в результате этих изменений, наша задача не только освободить их, но и этот избыточно подвижный сегмент, гипермобильный, укрепить до такого состояния, чтобы он приобрел физиологические нормы», - поделился руководитель Московского спинального центра ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова ДЗМ Дмитрий Дзукаев.

«Фишка» врачей Московского спинального центра - своих прооперированных пациентов, особенно звезд спорта, приглашать на тренировочное поле. На этот раз - футбольный поединок на «динамовском» стадионе.

«Несколько лет назад у меня произошла история. я не мог катать на шоу, у меня повисла рука, была грыжа, пережат был нерв, протрузия позвоночных дисков. Меня экстренно привезли к Дмитрию Николаевичу. Это волшебник с действительно уникальными руками», - сказал российский фигурист, заслуженный мастер спорта России Евгений Плющенко.

Боксеры, борцы, игроки мини-футбола, сборная Московского спинального центра - необычный состав команд сформировался. Тех, кого прооперировали, врачи называют «чипированными» - у всех них импланты. Но на поле этого не видно, и врачи со своими пациентами играют в полную мощь.

В турнире принимали участие команда ветеранов футбола СССР и России, команда спортивного телеканала, компании и ведомства. Шутка ли - в число призеров звезды спорта не вошли, а их спасители - врачи - взяли бронзу.

«В этом нет ничего удивительного. В других командах есть и бывшие футболисты, и ветераны, и ребята, которые играли, может быть, на любительском уровне. Но в порядке, честно, в порядке. Поэтому не выиграли - ничего страшного», - сказал футболист, Заслуженный мастер спорта России Федор Кудряшов.

Неважно, какие кубки унесли с собой игроки - золотые или серебряные. Главные материалы в их послеоперационной жизни - медицинский титан и керамика, из которых состоят импланты - а с ними можно вновь добиваться побед в спорте.

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