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На Красной площади сыграли хоккейные команды МЧС РФ и Белоруссии

Максим Крюков
07:21 16.12.2023
Судьба матча решилась в серии буллитов, в которой сильнее оказалась сборная МЧС Белоруссии.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: МЧС России
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На ледовом катке Красной площади прошел товарищеский матч между командами МЧС России и Белоруссии. Мероприятие было приурочено ко Дню спасателя Российской Федерации, который отметят 27 декабря.

В состав сборных вошли представители руководящего состава, пожарные и спасатели. Все желающие могли побывать в самом сердце столицы и насладиться захватывающей игрой.

«Уважаемые друзья! Нам тут не просто приятно быть на хоккее - оттого, что мы просто побывали на этом святом месте, на Красной площади, поверьте, аж кровь стынет. Спасибо вам за приглашение, за очередной - я надеюсь, он уже стал традиционным - матч. У нас летом на "Динамо" - футбол, у вас на Красной площади - хоккей», - сказал перед началом встречи заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Белоруссии Анатолий Долголевец.

В день проведения матча зрителей ждала развлекательная программа - выступление показательного оркестра ведомства с популярными композициями, ростовые куклы на льду. Во время перерывов между периодами зрители могли принять участие в викторинах.

Основное время матча закончилось со счетом 3:3. В серии буллитов сильнее оказались белорусские спасатели, которые получили кубок из рук главы МЧС России Александра Куренкова.

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