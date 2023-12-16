Традиции и современность: геральдической службе исполнилось 30 лет

Всего за 30 лет существования военно-геральдической службы официально учреждено около 11 тысяч символов и знаков. На форуме историки и исследователи обсудили развитие геральдического искусства.

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Знамена, флаги, штандарты, знаки отличия, эмблемы и награды - всего более 500 экспонатов собраны на выставке «Ратная слава» в рамках военно-геральдического форума, который прошел в Москве с 15 по 16 декабря. Он приурочен к 30-летию образования военно-геральдических органов, специалисты которого наметили вектор развития геральдического искусства.

События в стране ставят иные задачи перед специалистами в сфере геральдики, например, в качестве символа борьбы и победы над вирусом, появилась ведомственная медаль «За борьбу с пандемией COVID-19», в центре которой обозначен сломанный знак биологической опасности с красным крестом.

«Каждый элемент, штрих, краска не берутся случайно. Ведется тщательная работа по подбору элемента. Мы берем тот алфавит, который уже есть. Мы не придумываем знаки. Вот каждый элемент, который использован: кокарда, меч, якорь, даже форма элементов и крыльев продиктована историей», - объясняет представитель военно-геральдической службы Валерий Горлов.

На создание новых воинских символов у служб, как правило, уходит около 2 месяцев. Но иногда достаточно и одной недели, как было с медалью «За возвращение Крыма». Впервые рельефное изображение полуострова появилось на нагрудном знаке.

Среди знаков отличия есть учрежденная в 2022 году медаль участника СВО. Здесь прослеживается следующая преемственность исторических символов - изображение ордена Красной Звезды в обрамлении лаврового венка, как знак того, что нынешние участники спецоперации преследуют те же идеалы, что их отцы и деды.

«По геральдике можно изучать все: людей, эпоху, время, события. Устанавливать каике-то исторические факты. За это вам большое спасибо от современников», - считает директор Департамента культуры министерства обороны РФ Артем Горный.

Всего за 30 лет существования военно-геральдической службы официально учреждено около 11 тысяч символов и знаков. На форуме историки и исследователи обсудили вектор развития геральдического искусства и то, как оно сможет повысить престиж Вооруженных Сил.