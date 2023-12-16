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Георгиевская лента вручена 18-му гвардейскому штурмовому авиаполку

Ирина Егорова
07:29 16.12.2023
Владимир Путин ранее присвоил 18-му штурмовому авиаполку почетное наименование «гвардейский».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Георгиевская знаменная лента была вручена 18 штурмовому авиационному полку 11 Армии ВВС и ПВО в Черниговке Приморского края. Ее прикрепили к боевому знамени на торжественном мероприятии в присутствии представителей командирования армии, личного состава полка и ветеранов. Полк отмечен за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

«Это событие отражает честь, отвагу, героизм, проявленному многими поколениями авиаторов и сейчас новое поколение авиаторов-штурмовиков продолжает выполнять задачи в зоне СВО. Личный состав проявляет лучшие качества авиаторов-штурмовиков. От командующего нашим краснознаменным объединением, от всего личного состава 11 армией ВВС и ПВО поздравляю с присвоением почетного наименования "гвардейский"», - сказал на торжественной части генерал-майор.

После построения личный состав и командование полка возложили цветы к памятнику майора Филипова Романа Николаевича, погибшему в бою с террористами после того, как его самолет был сбит в сирийской провинции Идлиб.

Также в военной части прошел праздничный концерт, в котором участвовали представители «Юнармии» и личный состав полка. Руководство наградило медалью Суворова Понтаренко Юрия, медалью за боевые отличия - Алексеева Илью и других авиторов-штурмовиков.

Почетное наименование «гвардейский» 18-му штурмовому авиаполку было присвоено Владимиром Путиным 4 сентября.  

При присвоении воинской части наименования «гвардейская» ей вручаются георгиевские знаменные ленты и навершие. Боевое знамя с георгиевскими знаменными  лентами  и  навершием именуется  «Георгиевское  знамя»  и  является высшим знаком отличия воинской части.

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