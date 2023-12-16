Одновременно семь Ан-124-100 «Руслан» поднялись в воздух в ходе учений

Молодые экипажи самолетов «Руслан» отработали взлет, полеты по маршруту и посадку на сокращенных временных интервалах.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Одновременно семь военно-транспортных самолетов Ан-124-100 «Руслан» поднялись в воздух в ходе учений, организованных для проверки подготовки молодых экипажей. Кадры летно-тактических учений с экипажами распространило Минобороны России.

Летно-тактические учения проводили с молодым летным составом, подготовленным в 2023 году. Они позволили проверить подготовку экипажей в одновременной переброске на большие расстояния личного состава воинских подразделений со штатным вооружением и военной техникой.

«Мы сегодня можем себе позволить провести учения в таком составе, частью сил недавно сформированных экипажей, не отвлекая от выполнения своих задач экипажи, уже имеющие большой опыт», - сказал командующий Военно-транспортной авиацией ВКС России генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, руководивший полетами.

Экипажи самолетов «Руслан» отработали взлет, полеты по маршруту и посадку на сокращенных временных интервалах. Полеты проходили в сложных метеоусловиях: при низкой облачности, осадках и сильных порывах ветра.

Ан-124-100 «Руслан» летели на высоте больше 4 тысяч метров. Общая протяженность маршрута превысила тысячу километров, средняя скорость самолетов - 500 км/ч.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.