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Одновременно семь Ан-124-100 «Руслан» поднялись в воздух в ходе учений

06:05 16.12.2023
Молодые экипажи самолетов «Руслан» отработали взлет, полеты по маршруту и посадку на сокращенных временных интервалах.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Одновременно семь военно-транспортных самолетов Ан-124-100 «Руслан» поднялись в воздух в ходе учений, организованных для проверки подготовки молодых экипажей. Кадры летно-тактических учений с экипажами распространило Минобороны России.

Летно-тактические учения проводили с молодым летным составом, подготовленным в 2023 году.  Они позволили проверить подготовку экипажей в одновременной переброске на большие расстояния личного состава воинских подразделений со штатным вооружением и военной техникой.

«Мы сегодня можем себе позволить провести учения в таком составе, частью сил недавно сформированных экипажей, не отвлекая от выполнения своих задач экипажи, уже имеющие большой опыт», - сказал командующий Военно-транспортной авиацией ВКС России генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, руководивший полетами.

Экипажи самолетов «Руслан» отработали взлет, полеты по маршруту и посадку на сокращенных временных интервалах. Полеты проходили в сложных метеоусловиях: при низкой облачности, осадках и сильных порывах ветра.

Ан-124-100 «Руслан» летели на высоте больше 4 тысяч метров. Общая протяженность маршрута превысила тысячу километров, средняя скорость самолетов - 500 км/ч.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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