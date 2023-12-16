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В военном госпитале в Красногорске прошли «Вишневские чтения-2023»

05:50 16.12.2023
Участники конференции поделились опытом и достижениями в диагностике и оперативном лечении пациентов с современной боевой травмой.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В подмосковном Красногорске на базе Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий - Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского прошла ежегодная научно-практическая конференция «Вишневские чтения-2023», посвященная академикам А. В. Вишневскому и А. А. Вишневскому. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

Открытие мероприятия началось с приветствия начальника НМИЦ ВМТ имени А.А. Вишневского МО РФ, доктора медицинских наук, генерал-майора медицинской службы Александра Есипова.

«Мы формируем новую традицию, традицию наших совместных,  так называемых «Вишневских чтений», которые уже проходят в третий раз. Я думаю, многие из зала увидят на трибуне своих будущих учителей, потому, что эти молодые специалисты, которые все побывали у нас в районе боевых действий, в районе проведения специальной военной операции вернулись живыми и с громадным опытом. Они привезли с собой интересные материалы, которые вы сегодня услышите. Всем хочу пожелать плодотворной работы, активного участия», - сказал Александр Есипов.

В знак признательности за оказание помощи раненым военным, участвующим в СВО, Александр Есипов вручил академику РАН и директору НМИЦ Хирургии имени А.В. Вишневского Минздрава России Амирану Ревишвили благодарственное письмо от имени начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны.

Также в научно-практической конференции приняли участие директор института кластерной онкологии имени профессора Л.Л. Левшина ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России Игорь Решетов, правнучка основателя знаменитой династии и доктор медицинских наук Галина Вишневская, сотрудники НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, сотрудники Донецкого Республиканского травматологического центра, ведущие специалисты в области хирургии, кардиологии, офтальмологии, урологии, гастроэнтерологи  и лучевой диагностики из Москвы и Московской области.

В ходе трех пленарных заседаний участники поделились опытом и достижениями в изучении диагностики и оперативного лечения пациентов с современной боевой травмой. Также обсудили хирургическую тактику при огнестрельных и минно-взрывных ранениях, современное хирургическое лечение боевых повреждений магистральных артерий головы, методы хирургической реабилитации пациентов. В том числе рассмотрели общехирургические актуальные вопросы, а также перспективы развития российской науки и инновационных медицинских технологий в условиях импортозамещения.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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