Выпускники Военного университета поделились с курсантами опытом СВО по телемосту

Офицеры рассказали, какие знания оказались для них полезными и какие хорошо бы добавить в подготовку.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Офицеры-выпускники Военного университета имени князя Александра Невского Минобороны России, участвующие в специальной военной операции на Краснолиманском направлении, пообщались с преподавателями и курсантами факультета военно-политической работы. Для этого был организован телемост.

Военнослужащие поделились опытом, который они получили в ходе спецоперации. Офицеры рассказали, какие знания оказались для них полезными и какие хорошо бы добавить в подготовку.

«Хочется, чтобы добавили психологию ведения боя военнослужащего», - сказал заместитель командира подразделения по военно-политической работе.

Офицеры рассказали курсантам, почему при передвижении на открытой местности в зоне СВО нельзя останавливаться, как эвакуируют раненных, какой принят порядок обращения с пленными. Участники телемоста выразили слова поддержки ребятам, находящимся на передовой.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.