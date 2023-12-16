Парламентарий написал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг «хвастался тем, что они его спровоцировали».

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Депутат Европейского парламента (ЕП) Мик Уоллес назвал безумием разжигание конфликта на Украине со стороны Евросоюза и НАТО в угоду США. Об этом он написал в соцсети Х (бывший Twitter), сообщает RT.

Парламентарий написал, что США и Евросоюз не хотели, чтобы украинский конфликт заканчивался, а генсек НАТО Йенс Столтенберг «хвастался тем, что они его спровоцировали».

Уоллес добавил, что ЕС потратил миллиарды на разжигание войны. Теперь Украина разрушена, а «более 200 тысяч солдат рабочего класса мертвы», написал он. И все это для того, чтобы удовлетворить геополитические интересы США, задался вопросом депутат.