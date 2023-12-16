Ударная группа вертолетов ударила по боевикам на Краснолиманском направлении
Врага уничтожили неуправляемыми авиационными ракетами С-8.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Ударная группа армейской авиации ВКС России поразила бронетехнику и живую силу врага на Краснолиманском направлении. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.
Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния. В состав группы входят вертолеты Ка-52 «Аллигатор», Ми-35М и Ми-8.
«Задача выполнена штатно. Цели поражены неуправляемым авиационными ракетами С-8» - рассказывает пилот ударного Ка-52.
Вертолеты сопровождались специалистами поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.