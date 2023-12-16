Telegraph: мэр Лондона отказался передать Киеву подлежащие утилизации автомобили

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Мэр Лондона Садик Хан отказался бесплатно передать Киеву часть машин, которые планируется утилизировать в рамках программы «зон максимально низкого загрязнения». Об этом сообщает RT со ссылкой на Telegraph. По словам чиновника, он не дал одобрение из-за несоответствия правовым нормам.

Отмечается, что ранее киевский мэр Виталий Кличко просил передать предназначенные для утилизации машины, чтобы использовать их в разных спасательных и транспортных целях.

В лондонской мэрии пояснили, что невозможно изменить условия программы по утилизации ради экспорта. При этом, по словам чиновников, они солидарны с Украиной.