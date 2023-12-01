Котенок знаменитой тигрицы попал в фотоловушку в Приморье
Котенок знаменитой амурской тигрицы, чье фото стало лучшим в фотоконкурсе дикой природы Wildlife Photographer of the Year 2020, наконец, показал себя подросшим, попав в одну из фотоловушек Национального парка «Земля леопарда» на юге Приморья. Видеороликом поделилась пресс-служба парка.
«Дебютная съёмка прошла успешно — в портфолио полосатой модели уже есть селфи, кадры в “полный рост” и даже видео», - говорится в сообщении.
Тигренок под номером Т 90М попал в кадр ловушки в предзимнее время, большой кот выглядит упитанным, он успел набрать необходимые к зиме килограммы.
Отмечается, что на кадрах видно, как тигр обнюхивает дерево, но делает он это не для фотосессии, а «демонстрирует флемен». В парке пояснили, что это особая реакция, похожая на улыбку, с помощью которой животные усиливают приток воздуха в ротовую область. Это помогает тиграм считывать метки, оставленные их сородичами.
Звездная мама котенка T 41F украшала обложки мировых газет и журналов, ее фото стало частью многих фотовыставок. Наконец, первые шаги «модели» делает и ее малыш.
Ранее национальный парк делился видеокадрами с еще одним амурским тигром - полосатый зверь картинно разлегся прямо у фотоловушки. Животное также успело запасти килограммы перед долгой зимой - его суточная норма мяса в парке составляет примерно 9-10 кг.