«Солнцепеки» сожгли бронетехнику ВСУ на Южно-Донецком направлении

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Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Восток» уничтожили скопления живой силы и бронетехники ВСУ на Южно-Донецком направлении СВО. Минобороны России опубликовало кадры их боевой работы.

«Машина проявляет себя на 100%, отличается высокой точностью и безотказностью. Как говорится, может "в форточку залететь". Выезжаем, работаем буквально три минуты и уходим. Однажды было выявлено скопление живой силы противника, техники, как украинского, так и иностранного производства. Мы выехали, отработали. Нам сообщили, что все цели просто стерты с лица земли», - рассказал командир расчета ТОС-1А с позывным «Респект».

Тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» и «Тосочка» группировки войск «Восток» давно наводят ужас на украинских националистов. Попавшие в плен боевики говорят, что в ВСУ считают ТОС-1А самым страшным оружием российской армии.

Расчеты «Солнцепеков» подразделений РХБЗ группировки войск «Восток» уничтожают опорные пункты, огневые средства, живую силу и бронетехнику ВСУ на Южно-Донецком направлении. ТОС-1А поддерживают огнем танковые и мотострелковые подразделения. «Солнцепеки» выводят легко из строя бронированную технику и танки противника.

Тяжелые огнеметные системы эффективно уничтожают живую силу на открытой местности и в защитных сооружениях. Укрыться от в окопе или блиндаже от разрыва термобарической ракеты просто невозможно.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.