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Подразделения Воздушно-десантных войск ежедневно уничтожают и выводят из строя боевую и специальную технику украинских боевиков в Херсонской области на правом берегу Днепра. Так, расчеты разведывательных беспилотников обнаружили станцию РЛС 6ИИ03, гаубицу западного производства с тягачом и расчетом, а также самоходную установку М109 Paladin.

Командование одного из соединений ВДВ из состава группировки войск «Днепр» приняло решение задействовать барражирующие боеприпасы «Ланцет». Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

Запуск выполнили расчеты беспилотной авиации «крылатой пехоты». Вражеская техника и личный состав противника были уничтожены прямым попаданием.

Завершив боевую работу, расчеты оперативно свернулись и убыли в безопасный район.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.