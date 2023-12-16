Бойцы ВДВ уничтожили «Ланцетами» гаубицу, РЛС и Paladin на правом берегу Днепра
Подразделения Воздушно-десантных войск ежедневно уничтожают и выводят из строя боевую и специальную технику украинских боевиков в Херсонской области на правом берегу Днепра. Так, расчеты разведывательных беспилотников обнаружили станцию РЛС 6ИИ03, гаубицу западного производства с тягачом и расчетом, а также самоходную установку М109 Paladin.
Командование одного из соединений ВДВ из состава группировки войск «Днепр» приняло решение задействовать барражирующие боеприпасы «Ланцет». Об этом рассказали в Министерстве обороны России.
Запуск выполнили расчеты беспилотной авиации «крылатой пехоты». Вражеская техника и личный состав противника были уничтожены прямым попаданием.
Завершив боевую работу, расчеты оперативно свернулись и убыли в безопасный район.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.