Сотни человек приняли участие в зимней «Гонке Героев» в подмосковном Алабине

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Заснеженный марафон в подмосковном Алабине - сотни человек приняли участие в зимней «Гонке Героев». На старт вышли как любители, так и профессиональные спортсмены.

Трассу замело, препятствия обледенели, так что даже просто дойти до финиша стало настоящей личной победой для каждого. Восемь километров бега по сугробам, а еще рукоходы, барьеры, канаты. Все участники выложились по полной.

Впереди предстоят еще более суровые испытания. Организаторы «Гонки Героев», которые курирует Ксения Шойгу, планируют устроить забег в Арктике.