Сотни дам и их кавалеров танцуют на кадетском балу в Москве

На бал приехали гости из Белоруссии, Сирии, Замбии, Боливии и других стран.

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Вальс, полонез и мазурка. Дамы в воздушных платьях и кавалеры с аксельбантами. В Москве проходит кремлевский благотворительный кадетский бал с участием гостей из-за рубежа.

В Гостином дворе собрались сотни участников - это в том числе воспитанники суворовских и нахимовских училищ, курсанты военных вузов, ученики кадетских классов, представители молодежных патриотических клубов со всей страны, в том числе из новых регионов.

Кадетский бал проходит уже в восьмой раз, такие предновогодние встречи стали уже традицией. Среди зарубежных делегаций, прибывших на торжества, гости из Белоруссии, Боливии, Замбии, Сирии и других стран.