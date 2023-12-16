Фомин вручил госнаграды бойцам, проходящим лечение в Калининграде

Пообщавшись с военнослужащими, замминистра обороны поблагодарил их за службу и пожелал скорейшего выздоровления.

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Заместитель министра обороны Российской Федерации Александр Фомин в калининградском госпитале наградил бойцов, которые восстанавливаются после ранений. Он вручил отличившимся военнослужащим Ордена Мужества, медали «За отвагу» и Георгиевские кресты, а также передал слова благодарности от Сергея Шойгу.

«Мы приехали навестить вас, проверить и, конечно, наградить соответствующими наградами наших бойцов. Я хотел бы пожелать всем вам скорейшего выздоровления», - сказал Фомин.

Александр Фомин подчеркнул, что все награжденные достойно выполнили свой долг перед Родиной. После церемонии, перед военнослужащими с большой концертной программой выступил ансамбль при Общественном совете Минобороны.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.