Два человека погибли после обстрела Херсонской области из РСЗО HIMARS

Еще два человека получили ранения, им оказана вся необходимая медицинская помощь.

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Два мирных жителя погибли во время обстрела украинскими боевиками населенного пункта Новая Маячка в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Большинство ракет были сбиты средствами противоздушной обороны, но один боеприпас из РСЗО HIMARS достиг цели. Взрыв прогремел во время доставки гуманитарной помощи.

Еще два человека получили ранения различной степени тяжести, им оказана вся необходимая медицинская помощь, отметил Сальдо.