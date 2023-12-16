Скончался легендарный защитник ХК «Спартак» Макаров
Всего в составе московского «Спартака» Алексей Макаров провел 380 матчей, забросив 70 шайб.
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В возрасте 82 лет умер трехкратный чемпион СССР в составе московского «Спартака» Алексей Макаров. Траурную новость опубликовал сайт клуба.
«ХК "Спартак" (Москва) скорбит и соболезнует родным и близким Алексея Сергеевича Макарова, вечная память легендарному защитнику нашего клуба!» - говорится в заявлении.
Алексей Макаров защищал цвета «красно-белых» с 1960 по 1972 год. В составе «Спартака» трижды становился чемпионом страны (62, 67, 69). В 1968 году Макаров выиграл Универсиаду в составе хоккейной сборной СССР. До последних лет жизни Алексей Макаров посещал матчи любимой команды.