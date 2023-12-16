Скончался легендарный защитник ХК «Спартак» Макаров

Путин поговорил со своим «двойником» и заявил, что он у него первый

Алексей Макаров защищал цвета «красно-белых» с 1960 по 1972 год. В составе «Спартака» трижды становился чемпионом страны (62, 67, 69). В 1968 году Макаров выиграл Универсиаду в составе хоккейной сборной СССР. До последних лет жизни Алексей Макаров посещал матчи любимой команды.

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