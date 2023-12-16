ВСУ обстреляли село в Белгородской области, погибли 12 коров
Также пострадал местный житель, он получил осколочные ранения.
© Фото: Nikolay Gyngazov, Russian Look, Global Look Press
Украинские боевики обстреляли село под Шебекино, один человек ранен, погибли 12 коров, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Все произошло в населенном пункте Красное. Губернатор рассказал, что ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство.
«Ранило пассажира газели. У мужчины осколочное ранение верхних и нижних конечностей», - написал он.
Пострадавшего доставили в медучреждение, где ему оказывают необходимую помощь. Осколки также повредили автомобиль и экскаватор.
Кроме того, под минометным обстрелом противника оказалась ферма, убило 12 коров. Посечены кровля и хранилище сена.