В стране и мире ВСУ обстреляли село в Белгородской области, погибли 12 коров Анна Назайкина Также пострадал местный житель, он получил осколочные ранения. © Фото: Nikolay Gyngazov, Russian Look, Global Look Press Читайте нас на: Украинские боевики обстреляли село под Шебекино, один человек ранен, погибли 12 коров, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Все произошло в населенном пункте Красное. Губернатор рассказал, что ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство. «Ранило пассажира газели. У мужчины осколочное ранение верхних и нижних конечностей», - написал он. Пострадавшего доставили в медучреждение, где ему оказывают необходимую помощь. Осколки также повредили автомобиль и экскаватор. Кроме того, под минометным обстрелом противника оказалась ферма, убило 12 коров. Посечены кровля и хранилище сена. Экспертное мнение и аналитика