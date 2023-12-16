Принц Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах провозглашен новым эмиром Катара
Соответствующее заявление огласил в эфире кувейтского телевидения замглавы правительства, государственный министр по делам кабинета Исса аль-Кандари.
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Правительство Кувейта объявило новым эмиром 83-летнего наследного принца Мишааля аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха. Он занял этот пост после кончины старшего брата, сообщает кувейтское национальное телевидение.
«Совет министров назвал наследного принца Мишааля аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха эмиром», - говорится в сообщении.
Прежний эмир шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабера ас-Сабах скончался сегодня в возрасте 86 лет. По этому поводу в Кувейте объявлен 40-дневный траур. Все государственные учреждения прекратили работу на ближайшие три дня.