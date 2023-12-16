Принц Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах провозглашен новым эмиром Катара

Путин поговорил со своим «двойником» и заявил, что он у него первый

Прежний эмир шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабера ас-Сабах скончался сегодня в возрасте 86 лет. По этому поводу в Кувейте объявлен 40-дневный траур. Все государственные учреждения прекратили работу на ближайшие три дня.

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