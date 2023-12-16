В районе Спорного ликвидированы боевики и позиции 10-й огшбр ВСУ
Камера беспилотника до последних мгновений отслеживала цель, после чего раздался мощный взрыв.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Военнослужащие «Южной» группировки войск поразили позиции 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Спорного. Камера беспилотника зафиксировала точное попадание во вражеский окоп.
За несколько мгновений до этого, там скрылись двое боевиков киевского режима. В следующую секунду оператор направил ударный дрон точно в укрытие противника.
На кадрах объективного контроля видно, что от вражеских позиций практически ничего не осталось.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.