Спасатель Штыб назвал три способа согреться в квартире без отопления

В частности, если дома очень холодно, можно утеплиться с помощью головного убора.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Bernhard Classen, imagebroker.com, Global Look Press

Спасатель, инструктор по первой помощи Максим Штыб в беседе со «Звездой» рассказал, как согреться в квартире без отопления.

Чтобы согреться, нужна энергия - ее можно получить с помощью горячих напитков и калорийной пищи.

«Нужно стараться пить горячие сладкие напитки... Если вы в квартире, вы вполне можете обеспечить себе калорийную пищу или теплое сладкое питье», - сказал он.

Также Штыб порекомендовал надеть теплую одежду. Если дома очень холодно, можно утеплиться с помощью головного убора. Большой процент теплоотдачи приходится на голову, объяснил он.

Из-за непогоды в некоторых регионах страны возникли перебои с отоплением и электроэнергией. В частности, на окраине Самары местные жители перекрыли Московское шоссе из-за проблем с отоплением.