Al Qahera: силы ПВО Египта сбили летающий объект у берегов Дахаба

Сообщается, что объект упал в воды Красного моря - в полутора километрах от берега.

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У берегов Дахаба на Красном море средствами противовоздушной обороны Египта обнаружили и сбили летающий объект. Об этом сообщает телеканал Al Qahera.

Сообщается, что объект упал в воды Красного моря - в полутора километрах от побережья туристического города Дахаб, который является частью египетской провинции Южный Синай. Предварительно, никто не пострадал. Информация об иных разрушениях в связи со сбитием объекта уточняется.

Силами ПВО Египта ранее сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над северо-восточным районом Синайского полуострова, заявлял официальный представитель египетских вооруженных сил Гариб Абдель Хафез. В египетских войсках ПВО числится 80 000 военнослужащих.

Ранее власти Египта предприняли «беспрецедентные меры» для «предотвращения любых нарушений» и укрепления своей границы с сектором Газа, усилив ее личным составом.

Дахаб - курортный город в Египте, расположенный на востоке Синайского полуострова. В 120 километрах от города находится граница с Израилем.