Умер эмир Кувейта аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах

Шейху было 86 лет. Месяц назад его госпитализировали из-за проблем со здоровьем.

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Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах скончался в возрасте 86 лет, сообщил в эфире государственного телевидения министр по делам канцелярии эмира.

«С большой печалью и грустью мы скорбим о смерти шейха Навафа аль-Ахмеда ас-Сабаха, эмира Государства Кувейт», - передает Al Jazeera.

Месяц назад монарха госпитализировали из-за проблем со здоровьем.

Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах занимал кувейтский престол с 29 сентября 2020 года, он сменил своего брата Сабаха, который умер в возрасте 91 лет. На тот момент он являлся одним из старейших глав государств в мире. Эмир Сабах планировал встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, однако был вынужден отложить визит по медицинским соображениям и вместо этого прошел обследование в одной из американских клиник.

В связи с болезнью Наваф был регентом и фактическим правителем страны. Следующим эмиром катара должен стать 83-летний наследный принц Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.