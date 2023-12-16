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Новицкий и Василевская смогли выжить в морозной «тайге» перед полетом на МКС

Анна Назайкина
Елизавета Пронина
11:41 16.12.2023
В подмосковном лесу у космонавтов прошла одна из самых сложных, но важных тренировок - выживание в экстремальных условиях.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Основной экипаж 21-й экспедиции на МКС начал тренировки по выживанию на случай нештатной посадки. Участники будущей экспедиции должны уметь оказывать медицинскую помощь в экстремальных условиях, ориентироваться на местности и обеспечить себя всем необходимым, пока идет поисково-спасательная операция.

В состав нового экипажа вошел Герой России Олег Новицкий, а также представительница Белоруссии Марина Василевская и астронавт NASA Трейси Дайсон.

Вместо глухой тайги – заснеженный подмосковный лес. Здесь космонавтам пришлось пройти одну из самых сложных, но важных тренировок. Из того, что под рукой - только ветки, тормозной парашют и коробок спичек. Макет спускаемого аппарата помогает наиболее точно смоделировать нештатную ситуацию.

«Подобные ситуации должны отрабатываться регулярно. Как показала практика, экипаж должен быть подготовлен даже после полугодового полета...Потому что космический полет сопряжен с разного рода неожиданностями. Хотя наша техника самая надежная, но для подстраховки экипаж готовится к худшим условиям», - сказал космонавт Новицкий.

Василевская призналась, что у опытного наставника есть чему поучиться. Она поделилась впечатлениями от такой тренировки.

«Мне безумно понравилось, это мой первый опыт и я считаю, что мы хорошо слаженно сработали, потому что главное - команда. Мы зарядили себя хорошим настроением и пошли, как говорится,  в бой», - сказала она.

Для экипажа главное научиться слаженно работать. Все время с ними на связи опытные инструкторы, врачи и психологи. А для имитации взаимодействия с поисково-спасательными службами космонавты по рации общаются со специалистами испытательно-тренировочной бригады.

Помимо рации в штатный носимый аварийный запас входит комплект батарей, мачете, компас и светофильтры. Есть и аптечка - никто не застрахован от травм, тем более после жесткой посадки. Любой космонавт должен уметь оказать первую медицинскую помощь.

В 1965 году Алексей Леонов и Павел Беляев совершили первый выход человека в открытый космос, семь раз попадали в аварийную ситуацию на орбите и выжили в тайге после нештатного возращения на Землю без предварительной подготовки только при помощи подручных средств. После этого случая, тренировки по зимнему выживанию для космонавтов стали обязательными.

Помимо заснеженного леса, космонавты учатся выживать в пустыне и на воде в разных погодных условиях. Прохождение всех тренировок необходимо перед отправкой на МКС. Старт союза МС-25 с экипажем 21-й экспедиции уже запланирован на март следующего года.

© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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