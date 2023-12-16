Каракаев: РФ может быстро возобновить создание ракет средней и меньшей дальности

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Россия способна в кратчайшие сроки возобновить производство и обеспечить поставку в войска серийных образцов комплексов с ракетами средней и меньшей дальности. Об этом заявил в интервью газете «Красная звезда» командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

«Отечественные предприятия разработчиков и изготовителей ракетной техники имеют необходимый научно-технический задел и производственную базу», - отметил он.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между СССР и США 7 декабря 1987 года. Уже к июню 1991 года он был полностью выполнен. Советский Союз уничтожил 1846 ракетных комплексов, а Соединенные Штаты - 846.

Напомним, в 2019 году США в одностороннем порядке решили выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Тогда Вашингтон обвинил Россию в якобы нарушении документа. Уже 2 августа ДРСМД прекратил свое существование.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.